Torino | Berruto | ' inizio campagna elettorale da Giardino Anselmi'

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio firmerò l'accettazione della mia candidatura per il Pd alla Camera per il collegio della Città Metropolitana di, città medaglia d'oro per la Resistenza. Poi, posata la penna, alle 18:30 sarò alTina. Comincio da lì". Così su Twitter Mauro, responsabile Sport del Pd.

Nel plurinominale di1, infatti, ci saranno Deborah Serracchiani, Mauro Laus, Maria Cecilia Guerra e Stefano Lepri, mentre a di2 sono stati indicati Mauro, Francesca Bonomo, ...... Mauro, nel secondo. Riccardo Magi , invece, presidente di Più Europa, si presenterà nel collegio uninominale di1. Nell'altra circoscrizione, capolista saranno il capogruppo di Leu ... Berruto: "Non sono un paracadutato, Torino resta la mia città" Dal cosiddetto "effetto flipper" ai candidati nominati anziché eletti. Ecco cosa non va nella legge elettorale Tra le new entry dei candidati del Pd alle politiche del 25 settembre c'è Mauro Berruto, ...