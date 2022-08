Solo ora sappiamo quanto costerà la ricostruzione del terremoto del 2016 (Di venerdì 19 agosto 2022) A 6 anni dal sisma che ha colpito Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria il commissario ha calcolato in 26,5 miliardi il costo degli interventi. Una cifra destinata a salire, a causa del rialzo dei prezzi nell'edilizia causato dal superbonus, che ha privato i cantieri della ricostruzione di professionisti e imprese Leggi su wired (Di venerdì 19 agosto 2022) A 6 anni dal sisma che ha colpito Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria il commissario ha calcolato in 26,5 miliardi il costo degli interventi. Una cifra destinata a salire, a causa del rialzo dei prezzi nell'edilizia causato dal superbonus, che ha privato i cantieri delladi professionisti e imprese

