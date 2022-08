SkyTG24 : Napoli, truffa allo Stato: sequestrati 31mila euro a imprenditore - SkyTG24 : Napoli, lavoravano in nero e percepivano reddito di cittadinanza - napolipiucom : SKY: Napoli-Navas, novità in arrivo. due club della Premier su Lozano ed Elmas #napoli #navas #ForzaNapoliSempre… - NapoliAddict : Sky - Atalanta-Marsiglia, Under può tornare in Italia: possibile scambio #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - infoitsport : SKY - Navas si avvicina al Napoli. Fabian-PSG, De Laurentiis abbassa il prezzo -

La principale è quella che porta ad Arkadiusz Milik : la Juventus prenderebbe l'ex attaccante delsolamente in prestito , ma questa formula non convince il Marsiglia , club proprietario del ...... in base a due fattori: un bonus da massimo 3 milioni di euro nel caso in cui nei prossimi cinque anni ilarriverà almeno tre volte in Champions League, e 2 milioni nel caso il calciatore ...Una nuova idea per la difesa dell'Inter. Non solo Manuel Akanji del Borussia Dortmund, attualmente in stand-by per le richieste dei gialloneri: i nerazzurri stanno valutando in questi giorni altri nom ...Il Napoli vuole regalare Navas a Spalletti entro la fine della settimana. Intanto due club di premier piombano si Elmas e Lozano.