Si perde in cerca di funghi, ritrovato anziano di Montella (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (AV) – Dopo ininterrotte ricerche a cui hanno partecipato i Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino unitamente a quelli della locale Stazione Forestale nonché personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e della Polizia Locale di Montella, è stato rintracciato sull'altopiano di "Verteglia" un ultra 70enne di Montella che questa mattina, mentre era alla ricerca di funghi, ha perso l'orientamento nella fitta vegetazione. L'anziano è stato localizzato telefonicamente dall'operatore dalla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Montella che ha indirizzato i soccorritori e consentito il recupero dell'anziano che, illeso e in buono stato di salute, è rientrato presso la propria ...

