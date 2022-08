She-Hulk: Attorney at Law, Mark Ruffalo contento di non aver fatto spoiler finora: "Ce l'ho fatta!" (Di venerdì 19 agosto 2022) L'interprete di Hulk Mark Ruffalo si sente davvero realizzato nel non aver spoilerato nulla su She-Hulk: Attorney at Law prima della premiere della serie. She-Hulk: Attorney at Law ha finalmente iniziato la sua avventura su Disney+, e Mark Ruffalo non potrebbe esserne più felice, perché è riuscito ad arrivarci senza aver fatto grandi spoiler. Tira un sospiro di sollievo, Mark Ruffalo, uno degli spoileratori seriali del MCU (assieme a Tom Holland), perché l'ora X è arrivata e da parte sua non ci sono state grosse anticipazioni su ciò che avremmo visto in tv. "Phew, ce l'ho fatta ad arrivare alla premiere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) L'interprete disi sente davvero realizzato nel nonato nulla su She-at Law prima della premiere della serie. She-at Law ha finalmente iniziato la sua avventura su Disney+, enon potrebbe esserne più felice, perché è riuscito ad arrivarci senzagrandi. Tira un sospiro di sollievo,, uno degliatori seriali del MCU (assieme a Tom Holland), perché l'ora X è arrivata e da parte sua non ci sono state grosse anticipazioni su ciò che avremmo visto in tv. "Phew, ce l'ho fatta ad arrivare alla premiere ...

baneatlas : visto she hulk Tatiana ti amo - nomegds : devo vedere she hulk - surekarenn : @ale94ge comunque she hulk esiste dagli anni ‘80 - scarletwhsjuve : ho visto il 1 ep di she hulk e mi è piaciuto tanto non vedo l'ora di vedere il 2 - simacheansiaa : Bellissimo questo nuovo trailer di She Hulk -