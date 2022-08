Serie B 2022/23: pareggio al San Nicola, 1-1 tra Bari e Palermo (Di venerdì 19 agosto 2022) Un punto per parte tra Bari e Palermo, nel match valevole per la seconda giornata della Serie B 2022/23. Ritmi altissimi durante la prima frazione di gioco tra Bari e Palermo. La formazione di casa gestisce bene e crea occasioni, a sfiorare il vantaggio è già al sesto minuto Cheddira. Poi, doppia chance per i rosanero: ci prova prima Elia e successivamente Brunori, quest’ultimo grazie ad un assist magistrale fornito da Broh. La rete del vantaggio viene firmata da Valente al minuto 37, il gol visionato al var viene dato poi per buono. 1-0 a fine primo tempo. I biancorossi ripartono bene, è Maita ad inizio ripresa a sfiorare la rete del pareggio con un gran destro davanti alla porta, è poi Pigliacelli a salvare tutto con il guantone destro. L’1-1 viene firmato da Broh ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Un punto per parte tra, nel match valevole per la seconda giornata della/23. Ritmi altissimi durante la prima frazione di gioco tra. La formazione di casa gestisce bene e crea occasioni, a sfiorare il vantaggio è già al sesto minuto Cheddira. Poi, doppia chance per i rosanero: ci prova prima Elia e successivamente Brunori, quest’ultimo grazie ad un assist magistrale fornito da Broh. La rete del vantaggio viene firmata da Valente al minuto 37, il gol visionato al var viene dato poi per buono. 1-0 a fine primo tempo. I biancorossi ripartono bene, è Maita ad inizio ripresa a sfiorare la rete delcon un gran destro davanti alla porta, è poi Pigliacelli a salvare tutto con il guantone destro. L’1-1 viene firmato da Broh ...

