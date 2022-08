Renato Pozzetto | chi era la moglie Brunella? La sua morte lo ha devastato

SkyTG24 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - fanpage : 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha te… - Corriere : Renato Pozzetto rassicura i fan: «Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac» - Renato65497671 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - ParliamoDiNews : Renato Pozzetto rassicura sulle sue condizioni di salute: `Tutto bene. Taac` #Speciali #IMAXe3D #Cinemabusiness… -

era ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese dal 12 agosto a causa di un malore. L'ultima foto, che lo ritrae al tavolo della locanda, è invece quella del 14 luglio scorso, pubblicata in ..."Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac". Così, con garbo e ironia,ha rassicurato i suoi fan e li ha ringraziati per i tanti messaggi ricevuti dai suoi fan preoccupati per le sue condizioni di salute. Il noto attore ha scritto il messaggio in una ...Renato Pozzetto è stato per molti anni legato alla moglie Brunella. La morte della donna è stata una vera disgrazia per l'attore.L’attore, 82 anni, è entrato in ospedale prima di Ferragosto nel reparto di medicina generale: secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Due anni fa l’attore era sta ...