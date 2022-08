Niccolò Ghedini, orrore dopo la morte: insulti vergognosi sui social (Di venerdì 19 agosto 2022) Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi nonché senatore, si è spento all’età di 62 anni. I funerali si terranno sabato 20 agosto, nel Veneziano, ma nel frattempo sui social, accanto ai messaggi di cordoglio, sono apparsi anche insulti e commenti ironici. Una notizia che gela il sangue, lascia attoniti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elena Santarelli, lo sfogo sui social rattrista tutti: cos’è successo È morto a 62 anni Niccolò Ghedini, noto soprattutto per essere stato per molti anni l’avvocato personale dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nato a Padova nel 1959, ha cominciato la carriera da avvocato nello studio del padre Giuseppe, in cui successivamente entrò anche l’avvocato Piero ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022), storico avvocato di Silvio Berlusconi nonché senatore, si è spento all’età di 62 anni. I funerali si terranno sabato 20 agosto, nel Veneziano, ma nel frattempo sui, accanto ai messaggi di cordoglio, sono apparsi anchee commenti ironici. Una notizia che gela il sangue, lascia attoniti. (continua a leggerele foto) leggi anche l’articolo —> Elena Santarelli, lo sfogo suirattrista tutti: cos’è successo È morto a 62 anni, noto soprattutto per essere stato per molti anni l’avvocato personale dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nato a Padova nel 1959, ha cominciato la carriera da avvocato nello studio del padre Giuseppe, in cui successivamente entrò anche l’avvocato Piero ...

matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - EnricoLetta : Le condoglianze più sentite alla famiglia del Senatore Niccolò #Ghedini. Un pensiero di particolare vicinanza da tu… - TgLa7 : ??# FI: E' MORTO NICCOLO' GHEDINI - gabriellasola : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… - MariTer23 : RT @matteorenzi: Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in queste ore s… -