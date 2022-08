Motomondiale GP Austria, Aleix Espargaro: “Fatto un po’ di fatica, ma si può fare assolutamente meglio” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, al termine delle libere al GP d’Austria ha commentato così la sua prestazione in pista: “Ho Fatto un po’ fatica oggi, specialmente a interpretare questa pista. Non solo per la chicane, questo è un circuito molto particolare che richiede uno stile di guida altrettanto specifico. Comunque sul finale delle FP2 ho cominciato a sentirmi più competitivo, ci manca ancora qualcosa nelle staccate più violente ma credo che potremo migliorare domani”. Sempre lo spagnolo poi aggiunge: “La nuova variante non mi piace particolarmente come pilota ma devo dire che sul fronte della sicurezza hanno Fatto un ottimo lavoro, questa è la cosa più importante”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il pilota dell’Aprilia,, al termine delle libere al GP d’ha commentato così la sua prestazione in pista: “Houn po’oggi, specialmente a interpretare questa pista. Non solo per la chicane, questo è un circuito molto particolare che richiede uno stile di guida altrettanto specifico. Comunque sul finale delle FP2 ho cominciato a sentirmi più competitivo, ci manca ancora qualcosa nelle staccate più violente ma credo che potremo migliorare domani”. Sempre lo spagnolo poi aggiunge: “La nuova variante non mi piace particolarmente come pilota ma devo dire che sul fronte della sicurezza hannoun ottimo lavoro, questa è la cosa più importante”. SportFace.

