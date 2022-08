Morto anche il motociclista dell’incidente a Mariano costato la vita a un anziano e il suo cane (Di venerdì 19 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A distanza di qualche giorno dal drammatico incidente di Mariano Comense in cui hanno perso la vita un anziano di Bovisio Masciago e il suo cane, è Morto anche il conducente della moto che li aveva travolti. Si è spento nelle ultime ore Fabio Tilotta, il 33enne di Giussano che domenica 14 agosto aveva investito ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 19 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A distanza di qualche giorno dal drammatico incidente diComense in cui hanno perso laundi Bovisio Masciago e il suo, èil conducente della moto che li aveva travolti. Si è spento nelle ultime ore Fabio Tilotta, il 33enne di Giussano che domenica 14 agosto aveva investito ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

emergency_ong : ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti,… - Agenzia_Ansa : L'addio al pubblico di Piero Angela: 'Un'avventura straordinaria. Ho fatto la mia parte, cercate di fare anche voi… - yelenabelovagf : @_y_elena ma fr anche se eddie è morto non si possono shippare?? non ha senso, io non li shippo ma non cago il cazz… - dezan_n : RT @Marco_dreams: 31 luglio ‘44: Giuseppe Minuto, un diciannovenne partigiano, giace ferito a Massa dai nazisti. Un fascista lo finisce pug… - andrea_cattaneo : @idelpanta @renatokakkoi @aboubakar_soum @matteosalvinimi Bisogna tenere conto anche di chi non è morto in un disas… -