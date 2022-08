RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - CB_Ignoranza : Il Manchester United ha deciso di diventare il Real Madrid. - sportli26181512 : Manchester United, nel mirino un giocatore del Napoli: Secondo quanto riportato da The Sun, il Manchester United sa… - URisorto : come fa il manchester united a spendere così tanto e rimanere così scarso è inspiegabile -

Commenta per primo Secondo quanto riportato da The Sun , ilsarebbe interessato a Lozano del Napoli . I Red Devils sono alla ricerca di un ala d'attacco.Uno degli obiettivi del Milan sul mercato potrebbe sfumare definitivamente durante le prossime oreCi sta pensando ila sconvolgere le ultime due settimane di mercato. In attesa di risolvere l'intrigo Cristiano Ronaldo, sempre più ai margini dei 'Red Devils', Erik ten Hag sta per accogliere in ...Con il trasferimento allo United di Rabiot sfumato si apre un altro addio in casa Juventus: accordo ad un passo per la cessione della giovane stella.Dopo il naufragio dell'affare Rabiot-Manchester United, la Juve riprova ad inserire il francese in uno scambio clamoroso ...