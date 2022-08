Maltempo | Sestri Levante | il video con la furia del vento ad oltre 100 km h

Agenzia_Ansa : Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia,… - Agenzia_Ansa : Prosegue l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Una bomba d'acqua ha allagato le strade di Ferrara, m… - Agenzia_Ansa : Maltempo a Venezia, un drone ispeziona il campanile di San Marco. In piazza opera una squadra del Nucleo Sapr (Sist… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo a Venezia, un drone ispeziona il campanile di San Marco. In piazza opera una squadra del Nucleo Sapr (Sistemi ae… - martina_lo_re : #Maltempo: Parma e Ferrara allagate, 2 milioni di danni a Sestri Levante - Agenzia ANSA -

- Ci sono giornate che non si dimenticano tanto facilmente e la tecnologia è riuscita a filmare quello che, nella storia diLevante nessuno aveva mai visto prima, ma soprattutto a riprendere. ...Due milioni di euro è la cifra approssimativa dei danni subiti daLevante dopo il, con la sindaca Valentina Ghio che spiega: "Con i tecnici del comune e gli assessori abbiamo compiuto ...Immagini impressionati dal video della telecamera di sorveglianza che ha registrato il fenomeno del downburst che ha spazzato via tutto quello che incontrava sul suo cammino, ieri mattina a Sestri Lev ...GENOVA - Il presidente Toti ha firmato oggi il decreto, valido per tre mesi ma prorogabile fino a sei, per approvare lo stato di emergenza regionale.