LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Irene Burgo vola in finale nel K1 1000! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Comincia adesso la semifinale del C1 1000, in cui non sono presenti atleti azzurri. Carlo Tacchini ha già strappato il pass per la finale grazie al primo posto di ieri in batteria. 9.41 Irene Burgo vola in finale nel K1 1000!!! Terzo posto in semifinale dietro alla bulgara Mihalashvili e alla serba Bedec, protagonista di una grande rimonta negli ultimi 500 metri. Beffata la svedese Georgsdotter. 9.39 A metà gara Irene Burgo è terza subito alle spalle della svedese Georgsdotter e della bulgara Mihalashvili. Più staccata la rumena Trifescu. La finale sembra alla portata dell’azzurra. 9.36 Le prime tre si qualificano per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 Comincia adesso la semidel C1 1000, in cui non sono presenti atleti azzurri. Carlo Tacchini ha già strappato il pass per lagrazie al primo posto di ieri in batteria. 9.41innel K1!! Terzo posto in semidietro alla bulgara Mihalashvili e alla serba Bedec, protagonista di una grande rimonta negli ultimi 500 metri. Beffata la svedese Georgsdotter. 9.39 A metà garaè terza subito alle spalle della svedese Georgsdotter e della bulgara Mihalashvili. Più staccata la rumena Trifescu. Lasembra alla portata dell’azzurra. 9.36 Le prime tre si qualificano per la ...

