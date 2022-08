Lettonia: tensioni per rimozione monumenti sovietici (Di venerdì 19 agosto 2022) La rimozione dei monumenti sovietici presenti nello spazio urbano di Daugpils, città lettone a maggioranza russa, è al centro di una polemica tra le autorità municipali e quelle dello Stato. Lo rende ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Ladeipresenti nello spazio urbano di Daugpils, città lettone a maggioranza russa, è al centro di una polemica tra le autorità municipali e quelle dello Stato. Lo rende ...

