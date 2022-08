IL PORTIERE PIETRO PASSADOR CEDUTO AL TORINO

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il Pordenone Calcio comunica di avera titolo definitivo ilal. Cresciuto negli ultimi anni nel Settore giovanile neroverde,nella scorsa stagione è stato protagonista in Serie D con la maglia della Clodiense. La Società augura ale migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico

paolostallone66 : @kodak91552516 @Agilb_Cbolatti Penso che Italiano abbia fatto le sue scelte e Pietro è il portiere di Coppa, almeno per tutti i giorni. - PordenoneCalcio : Per il portiere Pietro #Passador inizia una nuova prestigiosa esperienza. Ufficiale il suo trasferimento al… - officialmadsong : @asdQuartograd @QUARTOCANALEWEB Davide perché ovviamente Enzo che è l'allenatore e Pietro che l'allenatore portiere… - pierarobasto : RT @ToroGoal: ????? Pietro #Passador, portiere classe 2003, è un nuovo giocatore del @TorinoFC_1906. Ha firmato un contratto da professionist… - gazzettaGranata : Calciomercato Torino: arriva Pietro Passador, sarà il portiere della Primavera #TorinoFC #FVCG #SFT -

Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il portiere Pietro Passador al Torino. Cresciuto negli ultimi anni nel Settore giovanile neroverde, ...