Il pagliaccio | i senatori e il terrore della classe dirigente di passare per intellettuale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 agosto 2022) «Non ci sono più confini, siamo tutti uguali, Totti e Zagrebelsky, Moni Ovadia e Lory Del Santo, è la fine degli steccati culturali, Nanni Moretti ha firmato per uno spotLavazza». Dov’è Mario? è del 2016, e sembra scritto domani. Sembra un editoriale – però più divertente degli editoriali medi – a proposito dei politici su Twitter. Di quei politici che vogliono essere Totti e Lory Del Santo. Ieri ho aperto Twitter, avevo appena finito di rivedere su Sky Dov’è Mario?, Veltroni nel ruolo di Veltroni aveva appena finito di lodare Corrado Guzzanti nel ruolo di Mario Bambea – l’il cui disturbo post-traumatico consisteva in uno sdoppiamento di personalità, la notte diventava un comico greve che si vantava di non aver mai letto un libro – Veltroni aveva appena finito di complimentarsi con Bambea per aver finalmente conciliato «l’alto e il ...