“Il Napoli mi ha fatto sentire poco gradito” L’attore di Gomorra si sfoga (Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio De Caro attore di Gomorra su Facebook ha pubblicato un duro sfogo verso il Calcio Napoli. Il Napoli ha presentato nelle ultime ore gli acquisti di Simeone, Raspadori e Ndombele, il club azzurro complice anche la vittoria di Verona ha riportato entusiasmo in una tifoseria che ormai sembrava rassegnata. Nonostante tutto L’attore Fabio De Caro, famoso per aver interpretato Malammore in Gomorra su Facebook non ha risparmiato critiche al calcio Napoli. “Mercato da 10 o mercato da 1 per me non cambia nulla, negli ultimi anni mi sono sempre di più allontanato dal mio Napoli e dal calcio di oggi perché non piace più e perché mi sono sentito più volte poco gradito come tifoso da questa società. Si rilassino quindi tutti i tifosi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio De Caro attore disu Facebook ha pubblicato un duro sfogo verso il Calcio. Ilha presentato nelle ultime ore gli acquisti di Simeone, Raspadori e Ndombele, il club azzurro complice anche la vittoria di Verona ha riportato entusiasmo in una tifoseria che ormai sembrava rassegnata. Nonostante tuttoFabio De Caro, famoso per aver interpretato Malammore insu Facebook non ha risparmiato critiche al calcio. “Mercato da 10 o mercato da 1 per me non cambia nulla, negli ultimi anni mi sono sempre di più allontanato dal mioe dal calcio di oggi perché non piace più e perché mi sono sentito più voltecome tifoso da questa società. Si rilassino quindi tutti i tifosi ...

DiMarzio : .@sscnapoli: tutto fatto per l’arrivo di #Raspadori dal @SassuoloUS. Visite mediche già in giornata ?… - mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - napolipiucom : 'Il Napoli mi ha fatto sentire poco gradito' L'attore di Gomorra si sfoga #Gomorra #napoli #ForzaNapoliSempre… - cifra73 : RT @paolojaladhi: “Cristiano, non solo mi contestano con un hashtag, ma hanno fatto pure le magliette! Le magliette capisci?! Tieni,spendi… - anxstennisboy : Domanda ai tifosi della Roma: come è andata a finire con quello striscione fascista? La società che ha fatto? Non m… -