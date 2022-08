GP Austria, FP1 tinta di Rosso: Ducati padrona della MotoGP con Miller (Di venerdì 19 agosto 2022) La mattinata del Red Bull Ring è cominciata con la pioggia, poi calmatasi di ora in ora. Quando è arrivato il turno della MotoGP il cielo ha smesso di piangere, gli addetti ai lavori di lamentarsi, e ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) La mattinata del Red Bull Ring è cominciata con la pioggia, poi calmatasi di ora in ora. Quando è arrivato il turnoil cielo ha smesso di piangere, gli addetti ai lavori di lamentarsi, e ...

gponedotcom : Jake Dixon in testa nella prima sessione di prove libere della Moto2 al Red Bull Ring. Lorenzo Dalla Porta 3° alle… - Gazzetta_it : Moto2, GP Austria FP1: Dixon il migliore; 3° Dalla Porta, 8° Vietti - tempodotco : Hasil FP1 MotoGP Austria: Jack Miller P1, Fabio Quartararo P5 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #AustrianGP #RedBullRing Ottavo tempo per #Vietti, #Mooney #VR46 Racing Team - - motograndprixit : #Moto2 #AustrianGP #RedBullRing Ottavo tempo per #Vietti, #Mooney #VR46 Racing Team - -