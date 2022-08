"Fermare l'emergenza migranti". L'Imam di Catania zittisce la sinistra (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal presidente della comunità Islamica arriva un appello al prossimo governo, affinché "ponga fine alla continua speculazione sulla pelle dei deboli" e gestisca l'emergenza migranti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Dal presidente della comunità Islamica arriva un appello al prossimo governo, affinché "ponga fine alla continua speculazione sulla pelle dei deboli" e gestisca l'

matteosalvinimi : -38. #Credo in CITTÀ SICURE. Arginare l'emergenza baby gang, fermare la violenza, contrastare lo spaccio e stop sb… - pitzalid : RT @matteosalvinimi: -38. #Credo in CITTÀ SICURE. Arginare l'emergenza baby gang, fermare la violenza, contrastare lo spaccio e stop sbarc… - federicazanella : RT @matteosalvinimi: -38. #Credo in CITTÀ SICURE. Arginare l'emergenza baby gang, fermare la violenza, contrastare lo spaccio e stop sbarc… - MariaLauraSarti : @pdnetwork @EnricoLetta Quali sono le linee programmatiche del Partito Democratico per fermare l’emergenza climatica? - Brigante1959 : @pdnetwork @EnricoLetta Un post cosi...solo dei deficenti potevano scriverlo. Lo stato di emergenza e necessario .… -