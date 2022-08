Europei di Atletica | Tortu-Mennea | storia parallela nei 200 metri

(Di venerdì 19 agosto 2022) Monaco – Che Filippoavesse un destino legato a doppio filo a Pietrosi poteva intuire sin dall’inizio della sua carriera da velocista. Al Golden Gala nel 2017 corse i 200all’esordio (come nelle edizione successive della manifestazione della Diamond League) e poi nell’estate successiva strappò il record al Mito nei 100con 9”99 sul traguardo (leggi qui). E poi la sua ammirazione smisurata per il campione leggendario pugliese e l’amicizia con la famigliasin da bambino, come raccontò Manuelaa Il Faro online nell’estate del 2019 (leggi qui). Come il Grande Pietro poi Filippo salì sul podio olimpico. Seci riuscì nei 200della gloria nel 1980,lo fece nella sua ultima frazione ...

Dopo il doppio oro di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi arriva una brutta notizia per l'Italia aglididi Monaco di Baviera. La staffetta 4×100 maschile non parteciperà infatti alla finale di domenica sera nonostante la qualificazione guadagnata, seppur a fatica, con l'ultimo tempo ...Marcell Jacobs non ha preso parte alla batteria di qualificazione della 4x100 aglididi Monaco , ma l' Italia ha conquistato comunque la finale di domani sera. Anzi, no. La Turchia , per il danneggiamento subito in un cambio, ha fatto ricorso. La giuria lo ha ...Due medaglie azzurre nella terza serata degli Europei di Monaco di Baviera. È d’argento il triplo di Andrea Dallavalle, capace di saltare 17,04 (+0.4) nella finale dell’Olympiastadion e di salire sul ...Gli azzurri, in formazione rimaneggiata, avevano conquistato il pass per un soffio con l'ultimo tempo di ripescaggio, ma il ricorso accolto della Turchia è costato la doccia fredda.