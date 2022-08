Estate da cani, pochi abbandoni e tante fughe. Ats:”Fondamentale il microchip” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il periodo estivo, le vacanze di mezzo e come ogni anno torna d’attualità il problema dell’abbandono degli animali. Nella nostra provincia, fortunatamente, sembra che questo fenomeno non sia così presente. L’Ats di Bergamo ha a che fare soprattutto con cani che scappano ma, come spiega Tiziano Fanton, direttore del Servizio Sanità Animale: “Non c’è dolo, nessuna volontà di abbandono da parte dei proprietari. Ci sono parecchi animali vaganti, ma il randagismo nella Bergamasca è poco diffuso”. Quando viene trovato un cane senza padrone, è Fondamentale contattare le autorità: “Il ritrovamento va certificato – continua il dottore -. Non bisogna chiamare il canile perché l’accalappiacani non esce su richiesta di un privato. Chi trova un animale deve contattare la polizia locale, il Comune o il 112, che a loro volta ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022) Il periodo estivo, le vacanze di mezzo e come ogni anno torna d’attualità il problema dell’abbandono degli animali. Nella nostra provincia, fortunatamente, sembra che questo fenomeno non sia così presente. L’Ats di Bergamo ha a che fare soprattutto conche scappano ma, come spiega Tiziano Fanton, direttore del Servizio Sanità Animale: “Non c’è dolo, nessuna volontà di abbandono da parte dei proprietari. Ci sono parecchi animali vaganti, ma il randagismo nella Bergamasca è poco diffuso”. Quando viene trovato un cane senza padrone, ècontattare le autorità: “Il ritrovamento va certificato – continua il dottore -. Non bisogna chiamare ille perché l’accalappianon esce su richiesta di un privato. Chi trova un animale deve contattare la polizia locale, il Comune o il 112, che a loro volta ...

