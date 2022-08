Elezioni politiche, Salvini: “Oggi chiudiamo liste, correrò a Milano” (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dono il sangue, vado in ufficio e Oggi chiudiamo le liste. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Penso – ha aggiunto Salvini – che saranno delle belle liste. E riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che con Oggi avremo chiuso tutte le liste in tutta Italia”. Rispetto alla sua candidatura, il segretario della Lega ha aggiunto: “Mi chiedono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dono il sangue, vado in ufficio ele. Io sarò orgogliosamente candidato nella mia”. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Penso – ha aggiunto– che saranno delle belle. E riconfermata tutta la squadra della Lega di governo, mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni. Fra i nuovi innesti ci saranno diversi sindaci e amministratori locali, che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene i parlamentari. Io penso che conavremo chiuso tutte lein tutta Italia”. Rispetto alla sua candidatura, il segretario della Lega ha aggiunto: “Mi chiedono ...

fattoquotidiano : Movimento 5 stelle, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf - Emagorno : Le assurde parole di #Medvedev sono una prova ulteriore di ciò che denunciamo da tempo: il pericolo di ingerenze al… - amnestyitalia : “Sui diritti umani non si torna indietro, occorrono passi avanti”: il nostro manifesto in vista delle #elezioni pol… - vivereitalia : Elezioni politiche, Salvini: 'Accordo con Russia? Non influirà sul voto' - SLN_Magazine : Elezioni politiche, countdown Forza Italia sulle liste. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -