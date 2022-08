Elezioni: Fonti Nazareno, Pd sempre per diritto esistere Stato Israele (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La posizione del Pd su Israele è nota. I due tweet e il meme di Raffaele La Regina, risalenti a quando non era candidato del Pd e non rappresentava il Pd, non rispecchiano in alcun modo il lavoro e le prese di posizione del Partito Democratico di questi anni, schierato a difesa del diritto a esistere dello Stato di Israele, della sua sicurezza e del percorso di pace". È quanto puntualizzano Fonti del Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La posizione del Pd suè nota. I due tweet e il meme di Raffaele La Regina, risalenti a quando non era candidato del Pd e non rappresentava il Pd, non rispecchiano in alcun modo il lavoro e le prese di posizione del Partito Democratico di questi anni, schierato a difesa deldellodi, della sua sicurezza e del percorso di pace". È quanto puntualizzanodel

Giorgio_SSL : @LegaSalvini Se il CDX vince le elezioni come pensa di affrontare l’aumento certo delle bollette? Deficit? Paghiamo… - starless_boh : @Simona_Manzini @pdnetwork @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi Scusa ma chi ti ha detto che accettano che u… - 60_cla : RT @dreamChaser1789: +++ULTIMORA +++ Fonti certe, certose e certosine, affermano che il #CessoDestra insiste sul rincaro bollette perché im… - dreamChaser1789 : +++ULTIMORA +++ Fonti certe, certose e certosine, affermano che il #CessoDestra insiste sul rincaro bollette perché… - quisonofrank : @old_scantia @francescorza @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT anche se sembra che in queste elezioni sia vietato. non me… -