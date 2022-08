Dayane Mello e l' amara confessione su Rosalinda Cannavò | Ecco perchè non siamo amiche

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 agosto 2022)avevano stretto una grande amicizia nella casa del Grande Fratello VIP. Dopo la conclusione del programma, qualcosa è cambiato e tra le due concorrenti dello show l'amicizia non è più la stessa. Anzi, per una di loro non è più possibile neanche parlare di amicizia. Anche se è una modella brasiliana,è molto nota al pubblico dei telespettatori italiani. Infatti, la modella ha partecipato a tanti reality show molto seguiti. L'abbiamo vista ne l'Isola dei famosi e a Pechino Express. Nel 2020, laha partecipato al Grande Fratello VIP. Per quanto riguarda la sua vita privata, Laha avuto una figlia con il suo ex compagno Stefano Sala. La relazione tra i due non è andata a buon fine. Attualmente, la ...