Contro la viltà e il paternalismo degli intellettuali su Rushdie (Di venerdì 19 agosto 2022) Il saggista Pascal Bruckner ha scritto questo articolo apparso sul Figaro il 13 agosto, dopo l’attentato a Salman Rushdie. Ne traduciamo alcuni brani. “Il ventre da dove è uscita la bestia immonda è ancora fertile”. Mai la sentenza di Brecht, rimaneggiata fino alla nausea, su una possibile rinascita del nazismo dopo la Seconda guerra mondiale, è stata più attuale che in relazione al terrorismo islamista, sciita o sunnita. (…) I musulmani britannici organizzarono roghi giganteschi del libro di Salman Rushdie a Bolton e a Bradford (Yorkshire) nel gennaio 1989, degni di quello di Norimberga nel 1933. Contemporaneamente, a Parigi, mille manifestanti fondamentalisti chiesero la testa dell’autore. Il suo traduttore giapponese veniva ucciso, il suo traduttore italiano e il suo editore norvegese feriti gravemente. Un altro attacco Contro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 19 agosto 2022) Il saggista Pascal Bruckner ha scritto questo articolo apparso sul Figaro il 13 agosto, dopo l’attentato a Salman. Ne traduciamo alcuni brani. “Il ventre da dove è uscita la bestia immonda è ancora fertile”. Mai la sentenza di Brecht, rimaneggiata fino alla nausea, su una possibile rinascita del nazismo dopo la Seconda guerra mondiale, è stata più attuale che in relazione al terrorismo islamista, sciita o sunnita. (…) I musulmani britannici organizzarono roghi giganteschi del libro di Salmana Bolton e a Bradford (Yorkshire) nel gennaio 1989, degni di quello di Norimberga nel 1933. Contemporaneamente, a Parigi, mille manifestanti fondamentalisti chiesero la testa dell’autore. Il suo traduttore giapponese veniva ucciso, il suo traduttore italiano e il suo editore norvegese feriti gravemente. Un altro attacco...

afamiglietti81 : quando tutti i segretari dei partiti assecondavano per viltà il vento dell’antipolitica al referendum schierandosi… - liberalunicorno : RT @MarcoCantamessa: @carmelopalma Antioccidentalismo terzomondista, per cui anche una teocrazia islamista va bene, se mette in crisi gli y… - f4f62 : RT @MarcoCantamessa: @carmelopalma Antioccidentalismo terzomondista, per cui anche una teocrazia islamista va bene, se mette in crisi gli y… - MarcoCantamessa : @carmelopalma Antioccidentalismo terzomondista, per cui anche una teocrazia islamista va bene, se mette in crisi gl… -

Contro la viltà e il paternalismo degli intellettuali su Rushdie Un altro attacco contro il suo traduttore turco a Sivas fece 37 vittime. Per vent'anni, Rushdie ha ... Per viltà o paternalismo ha vinto la censura: non vedremo più immagini di Maometto su nessun ... Perché le accuse di fascismo alla Meloni potrebbero rivelarsi un boomerang per il Pd Gesti di generosità e di viltà. Come tutte le cose di questo mondo. Ne era derivata un'immagine potente di quel periodo, che cozzava contro gli stereotipi della cultura militante. E per questo, ... Il Foglio Un altro attaccoil suo traduttore turco a Sivas fece 37 vittime. Per vent'anni, Rushdie ha ... Pero paternalismo ha vinto la censura: non vedremo più immagini di Maometto su nessun ...Gesti di generosità e di. Come tutte le cose di questo mondo. Ne era derivata un'immagine potente di quel periodo, che cozzavagli stereotipi della cultura militante. E per questo, ... Contro la viltà e il paternalismo degli intellettuali su Rushdie