DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | Adesso è ufficiale: Cesare #Casadei è un nuovo giocatore del @ChelseaFC. Ecco le pr… - tcm24com : Ufficiale: Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea #Casadei #Chelsea - RiccardoDanna1 : UFFICIALE Cesare #Casadei è del #Chelsea: all'#Inter vanno 15 milioni + 5 di bonus. Contratto fino al 2027 per il… - amooota1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Adesso è ufficiale: Cesare #Casadei è un nuovo giocatore del @ChelseaFC. Ecco le prime foto i… - FabioAlampi : #Inter, UFFICIALE: Cesare #Casadei (centrocampista, 2003) ceduto a titolo definitivo al #Chelsea Contratto fino al… -

Calciomercato.com

Ci siamo. Cesare Casadei ha messo la firma sul contratto che per sei stagioni lo legherà al. Ora si attende solo l'annuncio: dopo essere volato a Londra mercoledì, il centrocampista di Ravenna si è definitivamente legato ai Blues . Inizia così la prima avventura tra i ...Il discorso di Zappacosta è un po' diverso, l'esterno exha saltato tutta la preparazione ... Dopo l'annuncioatteso per oggi, convocazione certa anche per il nuovo acquisto Soppy. Chelsea, UFFICIALE l'arrivo di Casadei: 'Uno dei migliori talenti italiani' Il Chelsea annuncia ufficialmente l'arrivo a Londra del talento nerazzurro: Cesare Casadei lascia l'Inter e diventa un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese ha annunciato attraverso un comunica ...Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo il volo direzione Londra e le visite mediche, è arrivato anche il comunicato ufficiale dei Blues: "Il centrocampista è considerato uno dei talenti ...