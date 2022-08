Calciomercato Milan, Maldini ha un problema da risolvere: affare bloccato (Di venerdì 19 agosto 2022) Milan, Maldini e Massara ancora al lavoro per rinforzare la rosa: la dirigenza, però, ha un problema sul mercato. Tutto fermo. Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per concludere al meglio la sessione estiva di Calciomercato. Il club rossonero, nonostante la buona partenza nel campionato di Serie A 2022/2023, ha ancora qualche tassello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 agosto 2022)e Massara ancora al lavoro per rinforzare la rosa: la dirigenza, però, ha unsul mercato. Tutto fermo. Ildi Stefano Pioli è al lavoro per concludere al meglio la sessione estiva di. Il club rossonero, nonostante la buona partenza nel campionato di Serie A 2022/2023, ha ancora qualche tassello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si insiste per #Onyedika: c'è fiducia. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @acmilan ha presentato un'offerta al @fcmidtjylland per #Onyedika: c'è ancora distanza… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - Luxgraph : Juve, Gozzi ceduto al Genoa a titolo definitivo - serieAnews_com : ?? #Milan, l'affare #Oyedika è fermo: troppa distanza con la richiesta del #Midtjylland -