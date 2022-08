Calcio: Chelsea, ufficiale l'acquisto di Casadei dall'Inter (Di venerdì 19 agosto 2022) Londra, 19 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Cesare Casadei lascia l'Inter per approdare al Chelsea. Lo annuncia il club londinese. Il 19enne centrocampista firma con i 'Blues' un contratto fino al 30 giugno 2028. Nelle casse nerazzurre 15 milioni di euro e 5 di bonus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Londra, 19 ago. - (Adnkronos) - Ora è: Cesarelascia l'per approdare al. Lo annuncia il club londinese. Il 19enne centrocampista firma con i 'Blues' un contratto fino al 30 giugno 2028. Nelle casse nerazzurre 15 milioni di euro e 5 di bonus.

Gazzetta_it : Inter, Skriniar non è al sicuro neanche con i 15 milioni del Chelsea per Casadei - bedconejo : RT @FcInterNewsit: UFFICIALE - Casadei saluta, è del Chelsea. Bath: 'Inizialmente con la Under 21, presto nel calcio senior' - FcInterNewsit : UFFICIALE - Casadei saluta, è del Chelsea. Bath: 'Inizialmente con la Under 21, presto nel calcio senior' - DIRETTADCM : Con gli acquisti di Carney #Chukwuemeka e Cesare #Casadei, il #Chelsea ha ingaggiato due dei centrocampisti inclusi… - fra_sessa : RT @Gazzetta_it: #Casadei-Chelsea, c'è la firma: sei anni di contratto, 15 milioni più bonus all'Inter -