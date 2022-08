Azione, la Gelmini vuole il Draghi eterno: “Determinati a proseguire l’esperienza” (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Mariastella Gelmini vuole il Draghi bis, forse tris, forse eterno. Almeno a giudicare dalle dichiarazioni riportate su Agenzia Nova. Gelmini e il Draghi eterno Così Mariastella Gelmini, fresca di ingresso in Azione di Carlo Calenda: “Siamo testoni liberali, Determinati a far proseguire l’esperienza del governo Draghi. È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr”. Poi aggiunge: “Se fossimo al governo coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago – Mariastellailbis, forse tris, forse. Almeno a giudicare dalle dichiarazioni riportate su Agenzia Nova.e ilCosì Mariastella, fresca di ingresso indi Carlo Calenda: “Siamo testoni liberali,a fardel governo. È il programma riformista, europeista ed atlantista nel suo complesso, partendo naturalmente dal Pnrr”. Poi aggiunge: “Se fossimo al governo coglieremmo la grande chance che ci offre: gettare le basi per concepire una politica economica di medio-lungo termine. Sono convinta che i punti di partenza imprescindibili in questo senso siano le ...

