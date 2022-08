Avellino, Mocanu in prestito in Serie D: ufficiale l’accordo con il Vastogirardi (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Marius Andrei Mocanu passa al Vastogirardi, formazione militante nel campionato di Serie D. L’attaccante classe ’03 nelle ultime due stagioni ha collezionato 20 reti con la casacca della Primavera 3 dell’Avellino, senza dimenticare l’esordio in prima squadra in occasione della sfida dell’ultima stagione contro il Taranto. Questa la nota della società: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, il calciatore Marius Andrei Mocanu all’Asd Vastogirardi, squadra militante nel campionato di Serie D – si legge nella nota – Il club augura all’attaccante un buon prosieguo di stagione”. Avellino, doppia operazione in entrata: Aloi saluta e passa al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Marius Andreipassa al, formazione militante nel campionato diD. L’attaccante classe ’03 nelle ultime due stagioni ha collezionato 20 reti con la casacca della Primavera 3 dell’, senza dimenticare l’esordio in prima squadra in occasione della sfida dell’ultima stagione contro il Taranto. Questa la nota della società: “L’U.S.1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, il calciatore Marius Andreiall’Asd, squadra militante nel campionato diD – si legge nella nota – Il club augura all’attaccante un buon prosieguo di stagione”., doppia operazione in entrata: Aloi saluta e passa al ...

