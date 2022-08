Aspettiamo la (giusta) fine dei 5Stelle. Una legislatura tra gaffe e strafalcioni (Di venerdì 19 agosto 2022) Non era necessario aspettare la presentazione delle candidature per prossime elezioni per rendersi conto della fine ingloriosa del movimento Cinque stelle. Le premesse si erano chiaramente viste già nel corso della legislatura che si sta chiudendo, allorquando i suoi rappresentanti istituzionali avevano dato prova della propria «inconsistenza». Qualche esempio: Nicola Morra, senatore, fa un Blitz al centro vaccinale di Cosenza, fa identificare i medici accusandoli di incapacità perché tardano a vaccinare un suo parente, alla morte del presidente della regione Calabria, Jole Santelli rimproverò il popolo calabrese per averla votata. C'è poi il sottosegretario grillino agli interni, Carlo Sibilia che definisce Mario Draghi bankster e chiede che venga arrestato. Poco prima aveva scritto che lo sbarco dell'uomo sulla luna era stato una farsa cioè non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Non era necessario aspettare la presentazione delle candidature per prossime elezioni per rendersi conto dellaingloriosa del movimento Cinque stelle. Le premesse si erano chiaramente viste già nel corso dellache si sta chiudendo, allorquando i suoi rappresentanti istituzionali avevano dato prova della propria «inconsistenza». Qualche esempio: Nicola Morra, senatore, fa un Blitz al centro vaccinale di Cosenza, fa identificare i medici accusandoli di incapacità perché tardano a vaccinare un suo parente, alla morte del presidente della regione Calabria, Jole Santelli rimproverò il popolo calabrese per averla votata. C'è poi il sottosegretario grillino agli interni, Carlo Sibilia che definisce Mario Draghi bankster e chiede che venga arrestato. Poco prima aveva scritto che lo sbarco dell'uomo sulla luna era stato una farsa cioè non ...

tempoweb : Aspettiamo la (giusta) fine del #M5s. Una legislatura tra gaffe e strafalcioni #elezionipolitiche22 #5stelle #conte… - AntoninoMi : @nomfup @amendolaenzo Aspettiamo che @EnricoLetta spieghi quali meriti abbiano certi e certe capilista più di Amen… - MMassy86 : @ScoutismoRN Comunque non balla tanto, 2/3ml forse, è probabile che la prossima offerta sia quella giusta, aspettia… - DanieleMonfre : @interista94_ Aspettiamo che ci vuole la cifra giusta per investire sul centrale difensivo del Dortmund e non su Acerbi - vinorosso_ole : @giuditta_pini E speriamo che non molli nonostante tutto e tutti, aspettiamo sempre l'onda giusta del rinnovamento. -