Zuccalà: "Italia penalizzata se non si investe in ricerca" (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo, 18 ago. (Adnkronos) - "Il tasso d'investimento in ricerca e sviluppo dell'Italia è fermo all'1,4% del PIL rispetto ad una media europea ormai superiore al 2%. Questa poca attenzione alla ricerca e allo sviluppo, soprattutto in alcuni settori come i nanomateriali, sarà determinante nell'immediato futuro come è emerso in numerosi studi sui piani di sviluppo europei. Mentre Stati Uniti, Cina e i più importanti paesi europei hanno intuito di come i nanomateriali saranno determinanti in futuro in alcuni settori quali l'edilizia, il restauro, il settore aereospaziale, la mobilità elettrica e il mondo tessile e l'abbigliamento, l'Italia ancora non riesce a comprendere l'entità di tale cambiamento”. A dirlo è Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio di Nanotecnologie 4ward360, che "stigmatizza le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo, 18 ago. (Adnkronos) - "Il tasso d'investimento ine sviluppo dell'è fermo all'1,4% del PIL rispetto ad una media europea ormai superiore al 2%. Questa poca attenzione allae allo sviluppo, soprattutto in alcuni settori come i nanomateriali, sarà determinante nell'immediato futuro come è emerso in numerosi studi sui piani di sviluppo europei. Mentre Stati Uniti, Cina e i più importanti paesi europei hanno intuito di come i nanomateriali saranno determinanti in futuro in alcuni settori quali l'edilizia, il restauro, il settore aereospaziale, la mobilità elettrica e il mondo tessile e l'abbigliamento, l'ancora non riesce a comprendere l'entità di tale cambiamento”. A dirlo è Sabrina, presidente del laboratorio di Nanotecnologie 4ward360, che "stigmatizza le ...

