Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 07:30 (Di giovedì 18 agosto 2022) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SONO INTERROTTE LE LINEE TRAM 5-14 E 19 PER UN INCIDENTE TRA VEICOLI. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DEDICATO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. AL MOMENTO NESSUNA PROBLEMATICA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SONO INTERROTTE LE LINEE TRAM 5-14 E 19 PER UN INCIDENTE TRA VEICOLI. IL SERVIZIO E’ SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI. SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SUL CANALE TELEGRAM DEDICATO ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-08-2022 - ComuneCarpi : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - BellelliAlberto : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-08-2022 -

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 08 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 20:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA - LIDO) SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 08 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 19:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SI TA CON CODA TRA BORGO SANTA RITA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA IN DIREZIONE ROMA CODE SU ... RomaDailyNews DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 20:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METROMARE (- LIDO) SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ...DEL 17 AGOSTO 2022 ORE 19:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SI TA CON CODA TRA BORGO SANTA RITA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA IN DIREZIONECODE SU ... Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews