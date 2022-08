Vaiolo scimmie, "vicini a 20mila casi in regione europea" (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Si stanno avvicinando ormai a quota 20mila (19.429) i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 16 agosto in 43 Paesi e aree di tutta la regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 18.960 casi sono stati segnalati da 36 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all'Ufficio regionale europeo dell'Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 18.847 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell'ultimo aggiornamento sull'epidemia di Monkeypox, nel quale per l'Italia vengono indicati 662 casi, in linea con l'ultimo bollettino nazionale. Dei casi registrati su Tessy per i quali era disponibile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Si stanno avvicinando ormai a quota(19.429) ididelleidentificati al 16 agosto in 43 Paesi e aree di tutta ladell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 18.960sono stati segnalati da 36 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all'Ufficio regionale europeo dell'Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 18.847 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell'ultimo aggiornamento sull'epidemia di Monkeypox, nel quale per l'Italia vengono indicati 662, in linea con l'ultimo bollettino nazionale. Deiregistrati su Tessy per i quali era disponibile ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - Agenzia_Ansa : Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e g… - Soffotcka : @marco73rm ??????il vaiolo delle scimmie sicuro - Jack_8000 : RT @GiulioMarini2: Cambio di nome del vaiolo delle scimmie; a seguito di segnalazioni sull’inopportuno utilizzo del termine, l’OMS accetta… - momasaniello : Non abbiamo l'herpes zoster. Non abbiamo il vaiolo delle scimmie. Non abbiamo trombosi. Non abbiamo miocarditi. Non… -