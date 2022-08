Ultimo rompe il silenzio dopo la pausa dai social: “Devo portare l’uso giornaliero del telefono a 30 minuti” (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono passate diverse settimane dal giorno in cui il cantautore romano Ultimo ha deciso di prendersi una pausa dai social. Il news feed del cantante è fermo al primo agosto, data di pubblicazione dell’Ultimo post. Reduce dal successo del tour negli stadi completamente sold out e dal concerto evento tenuto il 17 luglio al Circo Massimo, Niccolò ha scelto di staccare la spina. Per poterlo fare al meglio si è dovuto anche privare delle distrazioni lavorative e non, tra cui anche il suo smartphone. Ultimo nella giornata di ieri è riapparso su Instagram con una storia che ritraeva le 70mila persone in sua compagnia al live romano. A corredo ha pubblicato una giustificazione relativa a questa lunga assenza. “Sto bene” – scrive Ultimo – “Sono venti giorni che non faccio una storia, mica due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono passate diverse settimane dal giorno in cui il cantautore romanoha deciso di prendersi unadai. Il news feed del cantante è fermo al primo agosto, data di pubblicazione dell’post. Reduce dal successo del tour negli stadi completamente sold out e dal concerto evento tenuto il 17 luglio al Circo Massimo, Niccolò ha scelto di staccare la spina. Per poterlo fare al meglio si è dovuto anche privare delle distrazioni lavorative e non, tra cui anche il suo smartphone.nella giornata di ieri è riapparso su Instagram con una storia che ritraeva le 70mila persone in sua compagnia al live romano. A corredo ha pubblicato una giustificazione relativa a questa lunga assenza. “Sto bene” – scrive– “Sono venti giorni che non faccio una storia, mica due ...

