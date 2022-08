Ucraina | Zelensky | “Visita Erdogan messaggio potente di sostegno”

TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - Agenzia_Ansa : Vertice trilaterale tra il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - telodogratis : Ucraina, Zelensky: ‘La visita di Erdogan potente messaggio di sostegno’ - capand69 : RT @agambella: Erdogan si è già assicurato appalti per la ricostruzione dell'Ucraina con la firma di un memorandum tra i ministri competent… -

La visita di Recep Tayyp Erdogan ha rappresentato un "potente messaggio di sostegno da parte di un paese così importante" all'. Lo ha scritto Volodymyrsu Telegram dopo il trilaterale a Leopoli con il leader turco ed il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres .ha spiegato che al centro dei ...Volodymyrsi e' recato a Leopoli per incontrare in un importante trilaterale il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. I temi dell'incontro saranno la ...Il vertice è durato circa 40 minuti. Il leader ucraino ha chiesto a Guterres, segretario generale dell'Onu, di garantire la sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. Mosca aveva accusato Kiev di bomba ...La visita di Recep Tayyp Erdogan ha rappresentato un "potente messaggio di sostegno da parte di un Paese così importante" all'Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il Volodymyr Zelensky, dopo il trilater ...