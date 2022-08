Triplo allarme per le spiagge italiane | svelato finalmente cosa sta accadendo

Repubblica Roma

Il gas che ora è a quota 240 euro al megawattora. Cioè ildel prezzo preguerra. E la russa Gazprom ha comunicato possibili ulteriori aumenti fino al ... l'è lanciato ora anche dal ...... a danno della continuità didattica degli alunni e delle segreterie scolastiche costrette a lavorare il'. Nuovo ministro dell'Istruzione ' Dovrà avere un rilevante peso politico per riportare ... Roma a Ferragosto, scatta l'allarme furti in casa e piromani: triplicate le pattuglie per le strade vuote Le case incustodite sono un obiettivo per i topi d'appartamento. Il litorale, invece, diventa la meta da raggiungere per i romani e così la ...Altro allarme in casa Inter: triplo assalto per Marcelo Brozovic da parte di Liverpool, Manchester United e Psg ...