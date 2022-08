Roma, Mourinho sorride: pronto rinnovo per un centrocampista: i dettagli (Di giovedì 18 agosto 2022) Una grande conferma Bryan Cristante per la Roma, che è adesso al lavoro per proseguire con il rinnovo del centrocampista. Un contratto, quello di Cristante, con scadenza prevista nel 2024, ma per cui attualmente Tiago Pinto avrebbe proposto un proseguimento di circa due anni con un accordo di 3 mln di euro all’anno. I rapporti, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbero così essere prolungati fino al 2026 o persino 2027. Un giocatore che si è rivelato un grande punto di forza per la Roma, portando a casa il primo gol della Serie A di quest’anno. Con impegno e sacrificio dimostrati fino adesso nel team giallorosso, il giocatore italo-canadese avrebbe già da tempo conquistato la stima di José Mourinho, nonché l’amore dei tifosi. Cristante – Roma – rinnovo (Photo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Una grande conferma Bryan Cristante per la, che è adesso al lavoro per proseguire con ildel. Un contratto, quello di Cristante, con scadenza prevista nel 2024, ma per cui attualmente Tiago Pinto avrebbe proposto un proseguimento di circa due anni con un accordo di 3 mln di euro all’anno. I rapporti, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbero così essere prolungati fino al 2026 o persino 2027. Un giocatore che si è rivelato un grande punto di forza per la, portando a casa il primo gol della Serie A di quest’anno. Con impegno e sacrificio dimostrati fino adesso nel team giallorosso, il giocatore italo-canadese avrebbe già da tempo conquistato la stima di José, nonché l’amore dei tifosi. Cristante –(Photo ...

