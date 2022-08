Riapertura scuole con 100 mila studenti in meno: attesi 150 mila supplenti (Di giovedì 18 agosto 2022) All'apertura del nuovo anno scolastico ci saranno circa 7,4 milioni di studenti, oltre 100mila in meno rispetto a settembre dello scorso anno. La causa? La denatalità che nei prossimi 10 anni ridurrà di quasi 1 e milione 400mila il numero degli alunni presenti in aula, con conseguenti ricadute anche sull'organizzazione del sistema scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) All'apertura del nuovo anno scolastico ci saranno circa 7,4 milioni di, oltre 100inrispetto a settembre dello scorso anno. La causa? La denatalità che nei prossimi 10 anni ridurrà di quasi 1 e milione 400il numero degli alunni presenti in aula, con conseguenti ricadute anche sull'organizzazione del sistema scolastico. L'articolo .

