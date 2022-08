eelJQjx8dmqDXDf : RT @efsavoia: Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d’essere tuo pa… - alanpinder57 : RT @efsavoia: Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d’essere tuo pa… - inarteziogio : RT @efsavoia: Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d’essere tuo pa… - Saverio6518 : RT @efsavoia: Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d’essere tuo pa… - RebeccaChiadini : RT @efsavoia: Osa vivere la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d’essere tuo pa… -

Mediaset Infinity

la vita che hai sognato. Vai avanti e realizza i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio, sono fiero d'essere tuo padre ", le ha scritto innamorato nel post, rincarando la dose nelle storie.... per chi è giovane e magari nondire di essere omosessuale o per questo viene cacciato dalla famiglia o non può essere se stesso. Sono contenta - conclude - che loro abbiano potutola vita ... Emanuele Filiberto di Savoia, la dedica alla figlia Luisa per il... She-Hulk: Attorney at Law, il clan degli Hulk si allarga nell'anteprima della nuova serie del Marvel Cinematic Universe.La piccola di casa Savoia ha compiuto 16 anni e ha festeggiato al mare con gli amici e la famiglia. Che non le ha fatto mancare affetto, divertimento e naturalmente auguri social ...