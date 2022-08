"Non esiste solo il Pd!". Anche centrodestra, 5Stelle, Terzo Polo e partitini hanno i loro guai, nel momento in cui affrontano la guerra sui ... (Di giovedì 18 agosto 2022) "Onestà!" Non è che i guai, in casa, sulle liste, ce l'ha 'solo' il Pd. Ce l'hanno pure gli altri… Il 'grande caos' e la 'grande confusione sotto il cielo' che si è creato con la formazione delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) "Onestà!" Non è che i, in casa, sulle liste, ce l'ha '' il Pd. Ce l'pure gli altri… Il 'grande caos' e la 'grande confusione sotto il cielo' che si è creato con la formazione delle ...

FulvioPaglia : Quando parlate di pandemia in campagna elettorale, ricordatevi che c’è gente così orribile in giro. E spero che non… - ladyonorato : Arriva lo scirocco, partono gli incendi dolosi. Vivo in Sicilia da più di 20 anni e succede uguale ogni estate. Epp… - AurelianoStingi : Primo caso confermato di Poliomielite a New York, il soggetto era sano ma non vaccinato. Si ipotizza siano migliaia… - Roberto28132743 : @ilruttosovrano esiste gente che nonostante si renda conto non lo ammetterà mai. - Psyclo_Bo : RT @LaVeritaWeb: È la conferma che non esiste alcuna pioggia di miliardi e che l’Italia da «percettore netto» tornerà a essere «contributor… -