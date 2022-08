Non accavallare più le gambe | Tremende conseguenze alla circolazione: è pericoloso (Di giovedì 18 agosto 2022) È uno dei gesti più istintivi, soprattutto quando si è seduti. accavallare le gambe, però, non fa assolutamente bene: smetti di farlo accavallare le gambe (Pexels)Per una questione di eleganza, molto spesso quando una donna si siede su una sedia tende ad accavallare le gambe. Le regole che fin da piccoli assorbiamo dall’ambiente indicano, infatti, che le gambe debbano essere ben composte, quando ci si siede. Questo vale soprattutto per le donne, ma anche molti uomini si sentono più a proprio agio se le accavallano: in questo modo, non solo si è più comodi ma si sa anche di essere composti. In realtà, però, questa abitudine è del tutto cattiva. Le conseguenze negative ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 agosto 2022) È uno dei gesti più istintivi, soprattutto quando si è seduti.le, però, non fa assolutamente bene: smetti di farlole(Pexels)Per una questione di eleganza, molto spesso quando una donna si siede su una sedia tende adle. Le regole che fin da piccoli assorbiamo dall’ambiente indicano, infatti, che ledebbano essere ben composte, quando ci si siede. Questo vale soprattutto per le donne, ma anche molti uomini si sentono più a proprio agio se le accavno: in questo modo, non solo si è più comodi ma si sa anche di essere composti. In realtà, però, questa abitudine è del tutto cattiva. Lenegative ...

