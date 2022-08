Napoli, futuro incerto per Fabian Ruiz: lo spagnolo è ad un bivio (Di giovedì 18 agosto 2022) La carriera di Fabian Ruiz si pone ora davanti ad un bivio: andrà al PSG o farà nel Napoli la fine di Arkadiusz Milik? Un futuro incerto e ancora tutto da vedere quello del centrocampista spagnolo, visto il suo rifiuto di rinnovo con il Napoli per mancato accordo e un contratto non ancora stipulato con il PSG. Una situazione che porterebbe naturalmente quest’anno Ruiz ai margini della squadra. Secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri non prenderebbero infatti più in considerazione l’andaluso, vista anche e soprattutto la dichiarata volontà di quest’ultimo di lasciare il Napoli. Lo stesso ingaggio di Tanguy Ndombele fa capire come non ci sia più nulla da fare per Fabian ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) La carriera disi pone ora davanti ad un: andrà al PSG o farà nella fine di Arkadiusz Milik? Une ancora tutto da vedere quello del centrocampista, visto il suo rifiuto di rinnovo con ilper mancato accordo e un contratto non ancora stipulato con il PSG. Una situazione che porterebbe naturalmente quest’annoai margini della squadra. Secondo quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri non prenderebbero infatti più in considerazione l’andaluso, vista anche e soprattutto la dichiarata volontà di quest’ultimo di lasciare il. Lo stesso ingaggio di Tanguy Ndombele fa capire come non ci sia più nulla da fare per...

GoalItalia : Fabian Ruiz in un limbo: futuro tutto da scrivere dopo quattro anni di alti e bassi ?? - Leonida25834029 : @1926_cri Per me il Napoli a livello di singoli si è ridimensionato ma ha investito bene per il futuro - Fra46Bev : ...né della maglia per cui dite di tifare. Il futuro del Napoli è senza ADL, ma con i suoi tifosi e questo è un fat… - ivanzamoranobam : Il mercato del #Napoli è player trading e visione sul futuro,poi se siano rinforzati o meno lo vedremo con il tempo,ma tutto ha un senso. - avvrrusso : @Torrenapoli1 Io spero che questo Napoli trovi il modo di dare spazio anche a Zanoli, Gaetano, Zerbin e Ambrosino,… -