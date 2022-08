Mercato Milan – Di Marzio: “Sfuma Mancini. È ai dettagli con la Juventus” (Di giovedì 18 agosto 2022) Gianluca Di Marzio, all'interno di 'CalcioMercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan e, in particolare, su Tommaso Mancini Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 agosto 2022) Gianluca Di, all'interno di 'CalcioL'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sule, in particolare, su Tommaso

Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - deulofeism0 : @ale_taia Pensieri sul mercato del Milan? - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan – #DiMarzio: “Sfuma #Mancini. È ai dettagli con la #Juventus” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #DiMarzio: “Sfuma #Mancini. È ai dettagli con la #Juventus” #ACMilan #SempreMilan -