Meloni a Radio24 | «Adeguare pensioni minime» Renzi | commissione inchiesta su Covid

sfn670 : @coraggio_italia @LuigiBrugnaro @Radio24_news @24Mattino Allora qual è il senso dell'alleanza con la #Meloni che gu… - ci_credici : @tdrclaudio Sentita anch'io su radio24 la Meloni più la conosci più la eviteresti ?? - rumba15342942 : @coraggio_italia @LuigiBrugnaro @Radio24_news @24Mattino Vi siete però schierati dove c’è la Meloni che è per le na… - Fabio95263729 : @emmabonino @Radio24_news Ho ascoltato il suo intervento a #SkyTg24 sulla #Meloni, è stata una persona corretta che… - CappelloRinaldo : @GiuseppeConteIT @Radio24_news Se questo è il vostro sistema propagandistico elettorale, allora non una, ma 100, mi… -

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia, intervenendo questa mattina su. Ore 09:19 - Letta: "Mi candido a Vicenza. Voglio sfidare la Lega in Veneto" Il segretario del ...Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, intervenendo alla trasmissione '24 Mattino Estate' su. Secondobisogni 'favorire chi assume': 'l'unico modo di combattere la ...ROMA - "La presentazione delle liste porta sempre polemiche, dopo l'avvento del Movimento 5 Stelle che ha raccontato che arrivare in Parlamento poteva essere la pesca delle occasioni e che ha aperto l ...(askanews) - No di Giorgia Meloni al salario minimo per legge come ... bassi e fermi - dice ai microfoni di Mattino 24 a Radio 24- è serissimo. Ma su come realizzare l'aumento dobbiamo ragionare ...