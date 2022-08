(Di giovedì 18 agosto 2022) 'L'inverno in compagnia della Russia è molto più caldo e confortevole che in uno splendido isolamento con la stufa a gas spenta e i caloriferi congelati'. Così in una dichiarazione il vicepresidente ...

Globalist.it

In Unione europea ci sarebbero dei governi 'idioti' secondo l'ex presidente russo Dmitri, che fa riferimento diretto ai processi elettorali in Europa, affermando: 'quattro governi in Europa ...Ultimamenteci ha abituati a questi toni apocalittici ma la triste realtà è questa: con ... perché e possibili conseguenze Articolo originale pubblicato su Money.it qui: L'Ucrainala ... Medvedev attacca ancora l’Europa: “Governi idioti, le elezioni sono una potente leva di influenza” Così in una dichiarazione il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev che da Telegram definisce “idioti” i governi europei e caldeggia i cittadini del vecchio ...L'Ucraina continua ad attaccare la Crimea con migliaia di cittadini in fuga verso la Russia: può essere questa la scintilla di una terza guerra mondiale come evocato da Kissinger