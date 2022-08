Mandorlini | “Tifo Inter | ma vedo il Milan come la squadra da battere”

...grazie a risultati importanti e alnumero uno del nostro campionato. Emblema di quella stagione fantastica fu la prima partita di campionato contro il Milan in cui la squadra di...Allenatori: Eusebio Di Francesco, Giuseppe Iachini, Andreae Gian Marco Remondina. ... almeno in questa sede), ma sempre con la colonna sonora delorganizzato, che non ha smesso di ...Le parole dell'ex calciatore: "Vincere all’ultimo è segnale di forza. L’Inter ha meritato. Vedo anche il Milan molto convinto" ...Intervistato da tuttomercatoweb.it, Andrea Mandorlini ha parlato così del campionato appena iniziato: "Vedo anche il Milan molto convinto, resta la squadra da battere: quando vinci ...