Lite tra fratelli finisce nel sangue: uno è in fin di vita, arrestato l'altro (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Rischia di finire in tragedia una violentissima Lite tra fratelli accaduta nel primo pomeriggio a Cautano, in pieno centro storico. Ancora da chiarire i motivi dello scontro. Protagonisti, dicevano, due fratelli. Ad avere la peggio il fratello minore, colpito ripetutamente con una pietra e trasportato d'urgenza in ospedale, dopo i primi soccorsi degli operatori del 118, prontamente avvertiti da alcuni abitanti del luogo, spaventati dalle urla. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri del comando di Cautano che hanno arrestato l'aggressore. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

