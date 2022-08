Latina, malore in discoteca: 25enne muore per arresto cardiaco. Era mamma di due bimbi, festeggiava la guarigione dal Covid (Di giovedì 18 agosto 2022) In corso accertamenti: la Procura ha disposto l’autopsia. Francesca Testana era di Aprilia e festeggiava la guarigione dal Covid con la sorella e gli amici nel pub El Paso Leggi su corriere (Di giovedì 18 agosto 2022) In corso accertamenti: la Procura ha disposto l’autopsia. Francesca Testana era di Aprilia eladalcon la sorella e gli amici nel pub El Paso

AGalli99 : RT @11Giuliano: Selezione Programmata: Latina,malore fatale, Francesca Testana muore in discoteca a soli 26 anni. Un malore improvviso ment… - AGalli99 : RT @11Giuliano: N' Altra: Latina,malore in discoteca, muore donna di 26 anni: indagano i carabinieri.Donna morta Latina – Tragedia a Latina… - GeppoErfolle : TGCOM: Latina, 26enne muore in discoteca: lascia 2 bimbi | La sorella contro chi la critica: 'Un malore, non era dr… - nevrotica9 : RT @News_24it: LATINA - La ragazza, 26enne di Aprilia, si trovava in compagnia dei suoi amici nel noto disco-pub 'El Paso' di Latina quando… - Mosange : RT @zazoomblog: Latina muore dopo un malore in discoteca. Francesca Testana aveva 26 anni. La sorella: «Era appena guarita dal Covid» - #La… -