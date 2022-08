GiorgiaGuiggi : RT @globalistIT: - nelloscavo : RT @globalistIT: - globalistIT : - dng_kf : @thamburger @jdawsey1 @PostRoz @JaxAlemany @DevlinBarrett #MuhammadQasimDreams 16 febbraio 2017 - L'attacco aperto… - Towrdsthelight : @CNN #MuhammadQasimDreams 16 febbraio 2017 - L'attacco aperto dell'India ai musulmani. Fatto III: 2 marzo 2020 - I… -

Globalist.it

Così in una nota Massimiliano Iervolino , segretario diItaliani. "Sebbene espressa con i soliti toni enfatici e coloriti, la dichiarazione di Medvedev è in realtà l'ultimo e più eclatante ...... di molti che oggi l', è che il tirarsi via di Azione agevola la vittoria di Meloni &c e ... Giocare su due tavoli, un'alleanza politica con Calenda ee una coalizione antifa con ... I radicali attaccano Salvini: “La Lega revochi il patto con Russia Unita, il partito di Putin” Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani: "La Federazione Russa è determinata ad interferire e minare alla base le democrazie europee" ...Ecco il livello di estremismo a cui si arriva nel “giornalismo” Il rosario è "estremista" Ecco il livello di estremismo a cui si arriva nel “giornalismo” ...